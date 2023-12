Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW-Brand

Birresborn (ots)

Am 21.12.2023 gegen 14:45 Uhr geriet in der Kopper Straße in Birresborn ein PKW in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Nach erstem Ermittlungsstand dürfte von einem technischen Defekt des Fahrzeuges auszugehen sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell