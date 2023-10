Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1173) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 11.10.2023

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (11.10.2023) fand in der Nürnberger Innenstadt eine Solidaritätskundgebung mit dem Titel 'We Stand with Israel' statt. In der Spitze nahmen rund 2.000 Menschen teil.

Die Versammlung fand im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Kornmarkt statt. Es wurden insgesamt rund 2.000 Versammlungsteilnehmer gezählt.

Während der Versammlung kam es zu keinen nennenswerten Sicherheitsstörungen. Vereinzelt hielten sich auch offenkundig pro-palästinensische Personen auf der Versammlungsfläche auf, welchen schließlich durch die Polizeiführung eine separate Versammlungsfläche zugewiesen wurde. Bei sowie im Vorfeld zur Versammlung kam es zu je einer Beleidigung zum Nachteil von Teilnehmern der ursprünglichen Versammlung sowie eines Angehörigen der Gegenseite.

Im Nachgang zur Kundgebung teilte ein Versammlungsteilnehmer den Diebstahl eines Israel-Fähnchens mit. Dieses war ihm nach der Versammlung in einem Parkhaus von einem bislang unbekannten Täter mit den Worten 'Free Palestine' aus seiner Brusttasche gezogen worden.

Unter der Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren neben Kräften des USK Mittelfranken auch Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

