Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unwetterlage

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Am 21.12.2023 war der aktuelle Sturm auch im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein feststellbar.

Die Beamt*innen, sowie die Straßenmeistereien und die Feuerwehren waren wegen umgestürzter Bäume im Einsatz.

Zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr kam es zu insgesamt 14 bei der Polizei bekannt gewordenen Einsätzen. Hiervon 13 wegen umgestürzter Bäume, welche allesamt von der Fahrbahn geräumt werden konnten.

18:32 Uhr: L29, Büscheich - Salm

18:43 Uhr: L95, Laubach in FR Uersfeld 18:53 Uhr: L24, Gerolstein in FR Müllenborn 19:01 Uhr: B257, Daun in FR Darscheid 19:03 Uhr: L68, Stroheich in FR B421 19:10 Uhr: L91, Darscheid in FR Utzerath 19:14 Uhr: L68, Stroheich in FR Niederehe 20:04 Uhr: L16, Mürlenbach in FR Meisburg 20:23 Uhr: L26, Hillesheim in FR Wiesbaum 20:26 Uhr: B421, Oberehe in FR Zilsdorf 20:26 Uhr: L16, Mürlenbach - Salm 21:18 Uhr: B410, Pelm in FR Rockeskyll 21:24 Uhr: L70, Bongard in FR Kelberg

Im Stadtgebiet Daun werden mehrere Mülltonnen durch den Sturm umgestoßen.

Auf der B 257 zwischen Daun und Darscheid ereignete sich gegen 19:01 Uhr ein Verkehrsunfall aufgrund des umgestürzten Baums, glücklicherweise nur mit Sachschaden, als ein 26-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen beim seitlichen Vorbeifahren am umgestürzten Baum mit diesem kollidierte. Es entstanden lediglich Kratzer im Lack.

Gegen 20:23 Uhr fiel ein Nadelbaum just in dem Moment auf die Fahrbahn der L 26 zwischen Hillesheim und Wiesbaum, als ein 23-jähriger Fahrzeugführer diese befuhr. Er konnte nicht mehr bremsen und überfuhr mit seinem Fahrzeug die vor ihm auf die Fahrbahn fallende Baumkrone. Es entstand auch hier glücklicherweise nur Sachschaden.

