POL-OE: Hinweise nach Einbruch gesucht

Olpe (ots) - Am Montag (4. Dezember) hat sich gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Am Bratzkopf" ereignet. Dabei befuhr ein 24-jähriger Lkw-Fahrer die Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe des Kreisverkehrs "Stellwerkstraße / Am Bratzkopf" lief unvermittelt ein Junge auf die Straße. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Infolgedessen touchierte der Junge seitlich den Radkasten des ...

