Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kind nach Verkehrsunfall gesucht

Olpe (ots)

Am Montag (4. Dezember) hat sich gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Am Bratzkopf" ereignet. Dabei befuhr ein 24-jähriger Lkw-Fahrer die Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe des Kreisverkehrs "Stellwerkstraße / Am Bratzkopf" lief unvermittelt ein Junge auf die Straße. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Infolgedessen touchierte der Junge seitlich den Radkasten des Fahrzeugs. Der Fahrer erkundigte sich nach dem Wohlbefinden, jedoch sagte der Junge, dass es ihm gut gehe und lief anschließend weiter. Der 24-Jährige suchte im Anschluss die Polizeiwache auf, um den Unfall zu melden.

Das Verkehrskommissariat sucht zur Klärung des Unfalls das beteiligte Kind. Der Lkw-Fahrer beschrieb den Jungen folgendermaßen:

- Alter: circa 10 Jahre alt

- Statur: klein und schlank

- Bekleidung: Mütze und gelbe Jacke

Die Erziehungsberechtigten sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-4110 beim Verkehrskommissariat in Olpe zu melden.

