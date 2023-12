Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus Supermarkt

Wenden (ots)

Ein Ladendiebstahl hat sich am Mittwoch (6. Dezember) gegen 19:40 Uhr in einem Supermarkt am Peter-Dassis-Ring ereignet. Dort beobachtete eine Kassiererin zwei Personen, die augenscheinlich Diebesgut in ihrer Tasche transportierten. Als sie die beiden ansprach und nach der Tasche greifen wollte, kam es zu einer Rangelei zwischen den Beteiligten. Zwei Kunden versuchten, die Beschuldigten an der Flucht zu hindern, diese liefen jedoch aus dem Laden heraus.

Zeitgleich führten Polizeibeamte in der Nähe Verkehrskontrollen durch. Diese bemerkten die Situation und liefen gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter den unbekannten Personen nach. Schließlich gelang es den Polizisten, die Tatverdächtigen zu stellen. Dabei handelte es sich um einen 20-jährigen Mann und eine 22-jährige Frau. Die Beamten konnten das Diebesgut im zweistelligen Eurobereich sicherstellen und einem Berechtigten übergeben. Zudem entstand bei der Flucht ein Sachschaden im zweistelligen Eurobereich.

Anschließend nahmen die Einsatzkräfte die Personen vorläufig in Gewahrsam und brachten sie zur Polizeiwache. Bei der Zuführung ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Den beiden Tatverdächtigen wurden Blutproben entnommen. Die Beamten schrieben zudem eine entsprechende Anzeige.

