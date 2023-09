Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Autoaufbrüche am Wochenende +++

Oldenburg (ots)

Der Oldenburger Polizei wurden am Wochenende acht Autoaufbrüche angezeigt, in allen Fällen wurde eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Der erste Autoaufbruch ereignete sich am vergangenem Freitag in der Zeit von 22:30 - 0:00 Uhr. Durch die Täter wurde die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz am Buschhagenweg abgestellten Autos eingeschlagen und Kopfhörer sowie eine Geldbörse entwendet.

Sechs weitere Aufbrüche ereigneten sich am Samstag.

Zwischen 19:00 - 20:00 Uhr warfen die Täter die Scheibe eines Audi auf dem Parkplatz eines Friedhofes an der Sandkruger Straße ein und entwendeten eine Geldbörse. Zuvor war zwischen 15:30 bis zum frühen Sonntagmorgen ein Peugeot in der Gorch-Fock-Straße betroffen, hier ist das Diebesgut noch unbekannt.

Eine weitere eingeschlagene Scheibe stellten die Beamten in der Kleinen Kirchstraße fest, Tatzeit hier von 21:30 bis ca. 02:00 Uhr. Entwendet wurde aus dem VW eine Geldbörse.

Aus einem in der Schleusenstraße geparkten Opel stahlen die Täter in der Zeit von 20:00 - 07:00 Uhr eine Tasche, im Müggenweg wurde in der Zeit von 22:00 - 08:00 Uhr aus einem Daimler eine Sonnenbrille gestohlen.

Mit einer Geldbörse als Beute entkamen die Täter, nachdem sie in der Zeit von 20:30 - 10:30 Uhr die Scheibe eines Fiat in der Straße an den Voßbergen eingeschlagen hatten.

Einen letzten Aufbruch nahm die Polizei am Sonntag, gegen 04:10 Uhr, auf. Durch einen Zeugen konnte der Aufbruch eines BMW beobachtet werden, auch hier wurde eine Scheibe eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet. Der Täter konnte als sehr große männliche Person mit grauer Bekleidung beschrieben werden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete dieser mit einem Rennrad.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0441 - 7904115. (1175118)

