POL-OL: +++ Ermittlungen zum Vermisstenfall Rezan Cakici - Polizeipräsident setzt Belohnung aus +++

Oldenburg (ots) - In der letzten Nacht nahm die Polizei einen Einbruch in eine Pizzeria auf, gesucht werden Zeugen. Heute früh, gegen 01:43 Uhr, teilte der Inhaber einer Pizzeria in der Klingenbergstraße mit, dass soeben ein Einbruch in sein Geschäft stattgefunden habe. Der Täter habe eine Scheibe eingeworfen und sei mit einer Geldkassette geflüchtet. Während die ersten Streifenwagen direkt in die ...

