Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Ladendiebe erwischt +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Dienstagvormittag gegen 11:00 Uhr wurden zwei 28 und 35 Jahre alte Männer bei einem versuchten Ladendiebstahl in einem Schuhgeschäft in Westerstede, Meinardusstraße, erwischt. Der Filialleiter hatte die Männer dabei beobachtet, wie sie Schuhe in einer präparierten Tasche entwenden wollten. Die präparierte Tasche sollte eine Alarmauslösung verhindern. Der Filialleiter verriegelte die Eingangstür und informierte die Polizei. Die Täter wurden von den Ermittlern der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Nachdem sie die Dienststelle verlassen hatten, bestiegen sie einen PKW. Dieser PKW wurde überprüft, das Fahrzeug wurde durchsucht. Im PKW wurden kosmetische Artikel aufgefunden und sichergestellt. Diese dürften aus einem weiteren Ladendiebstahl zum Nachteil eines Westersteder Drogeriemarktes stammen. Die Ermittlungen dauern an.

