Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Festnahme nach Einbruch in Friseurgeschäft +++

Oldenburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft am Stau kam es am heutigen Morgen, im Nahbereich konnte die Polizei einen Tatverdächtigen stellen.

Über einen Einbruch in ein Friseurgeschäft wurde die Polizei heute Morgen, gegen 07:10 Uhr, informiert. Schnell konnten die Einsatzkräfte die Örtlichkeit aufsuchen und hierbei feststellen, dass eine Scheibe des Geschäftes eingeschlagen wurde. An einigen Scherben stellten die Beamten noch frische Blutspuren fest, so dass sofort mit der Suche nach dem Einbrecher begonnen wurde.

In unmittelbarer Nähe, hinter Müllcontainern versteckt, konnte schließlich ein Polizeibeamter einen 45-jährigen Mann antreffen. Dieser hatte sich hinter den Containern versteckt und wies an den Beinen frische Schnittwunden auf. Die Beamten stellten zudem bei dem Mann eine Geldkassette und weiteres Diebesgut aus dem Friseursalon fest.

Durch die Polizei wurde der 45-jährige Oldenburger zu einer Polizeidienststelle gebracht. Hier wurde der Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Gegen den Mann leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen eines Einbruchs in das Friseurgeschäft ein. (1155751)

