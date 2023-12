Hillesheim (ots) - Am 27.12.2023 gegen 14:31 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in den NORMA-Markt in Hillesheim. Hier entwendete er einen Baustrahler aus dem Verkaufssortiment des Ladens, steckte diesen unter die Jacke und entfernte sich durch den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Im Rahmen der Sichtung der Videoaufnahmen des Ladens fiel der Diebstahl auf. Der Mann trug eine Tarnmusterjacke und eine Mütze. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder dem ...

