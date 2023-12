Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ladendiebstahl mit Folgen

Rastatt (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Donnerstagmittag in der Schlossgalerie in Rastatt, konnte ein 22-jähriger Mann festgehalten und von der Polizei kontrolliert werden. Der Mann war in Begleitung eines 24-Jährigen, der ebenfalls von den Beamten des Polizeireviers Rastatt kontrolliert wurde. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den wohnsitzlosen 24-Jährigen zwei sogenannte "Vollstreckungshaftbefehle" vorliegen. Hintergrund dieser Haftbefehle sind zwei nicht bezahlte Geldbußen der Staatsanwaltschaften Baden-Baden und Heidelberg in dreistelliger Höhe. Ein naher Verwandter konnte durch eine zeitnahe Überweisung des offenen Geldbetrages den Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Dem 22-jährigen Ladendieb droht nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

