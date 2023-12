POL-OG: Rastatt - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Offenburg (ots) - In einer Drogerie in Offenburg soll eine 45-jährige einen Diebstahl am Mittwochnachmittag begangen haben. Die vermeintliche Tat fand in einem Drogeriemarkt in der "Hauptstraße" statt, als sich die 45-jährige dazu entschlossen haben soll, ein Parfümartikel zu stehlen. Der Ladendetektiv konnte die Tat beobachten. Nach Alarmierung der Polizei wurde der Sachverhalt durch Beamte des Polizeireviers ...

mehr