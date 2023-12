Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Ettenheimmünster - Durch Rauchmelder geweckt

Ettenheim, Ettenheimmünster (ots)

Ein Brand in einem Heizungsraum eines Wohnhauses in der Kreuzackerstraße hat Donnerstagnacht gegen 1:30 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Durch einen Rauchmelder geweckt, konnten alle Bewohner samt Haustieren rechtzeitig das Gebäude verlassen und die Feuerwehr alarmieren. Diese rückte mit fünf Fahrzeugen an und löschte das Feuer. Ursächlich für den Brand scheint nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt an der Wärmepumpe im Heizungsraum zu sein. Nach ausreichender Lüftung konnten die Bewohner wieder in das Wohnhaus zurückkehren, die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

/sa

