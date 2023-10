POL-PDMT: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Presseerstmeldung

Diez (ots) - Am 28.09.2023, gegen 15:15 Uhr, kollidierte der Fahrzeugführer eines PKW beim Einparken in eine Parklücke in der Rosenstraße, Höhe Hausnummer 14, in Diez mit einem anderen, dort geparkten PKW. Hierbei entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Eigentümer des beschädigten PKW wurde durch einen unbeteiligten ...

mehr