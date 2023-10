Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Diez (ots)

Am 28.09.2023, gegen 15:15 Uhr, kollidierte der Fahrzeugführer eines PKW beim Einparken in eine Parklücke in der Rosenstraße, Höhe Hausnummer 14, in Diez mit einem anderen, dort geparkten PKW. Hierbei entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Eigentümer des beschädigten PKW wurde durch einen unbeteiligten Zeugen/Fußgänger auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht, dessen Personalien jedoch nicht vorliegen. Er wurde beschrieben als männlich, mittleren Alters und bekleidet mit einem roten T-Shirt, sowie einer Kappe. Dieser, sowie weitere Zeugen des Verkehrsunfalls, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Diez unter 06432-6010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell