Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dreister Diebstahl aus Wohnung

Ransbach-Baumbach (ots)

Ransbach-Baumbach - Am Freitag, den 06.10.2023 gegen 13.00 Uhr nutzte eine unbekannte Täterin in der Ritterstraße den Zeitpunkt aus, als der Mann im Garten arbeitete und seine Ehefrau in der Küche kochte um über die offene Terassentür das Wohnhaus zu betreten und aus dem im ersten Stock gelegenen Schlafzimmer eine Uhr und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Die Täterin wurde beim verlassen des Hauses Videografiert. Es handelt sich dabei um eine ca 50jährige Frau, osteuropäische Erscheinung, ca 160 cm groß, kräftig, dunkle zum Dutt zusammengebundene Haare, schwarze Hose und Jacke und trug eine große graue Umhängetasche. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Höhr-Grenzhausen unter der 02624/9402-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell