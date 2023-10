Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Großholbach - ohne Fahrerlaubnis nach alkoholbedingter Straßenverkehrsgefährdung unerlaubt vom Unfallort entfernt ***Zeugen sowie weitere Unfallstellen gesucht***

Großholbach (ots)

Am Donnerstag, 05.10.2023, gegen 16:55 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge mehrere Verkehrsstraftaten in der Ringstraße in Großholbach. Wie letztlich anhand von Schäden und Spuren bestätigt, konnte er beobachten, wie ein 28-jähriger Mann einen blauen Renault Traffic durch die Ringstraße fuhr und hierbei zunächst eine Hecke sowie eine Granitstehle und wenig später auch einen Sichtschutz aus Betonplatten beschädigte. Trotz Ansprache durch den Zeugen unter Hinweis auf sein Fahrverhalten entfernte er sich umgehend und somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Ortsmitte. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte zunächst das erheblich beschädigte Unfallfahrzeug und sodann auch der Fahrzeugführer ausfindig gemacht werden. Jener Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, auch war er erheblich alkoholisiert, weshalb ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen wurde.

Aufgrund der Vielzahl an frischen Beschädigungen am Unfallfahrzeug sucht die Polizei Montabaur Zeugen weiterer potentieller Unfälle in der Ortslage Großholbach, aber auch in den umliegenden Ortschaften. Der Zeitraum erstreckt sich von 16:55 Uhr bis 18.00 Uhr. Hinweise können telefonisch, 02602 9226-0, oder aber per E-Mail, pimontabaur.wache@polizei.rlp.de, übermittelt werden.

