Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Steinfurt, Betrüger mit verschiedenen Maschen erfolgreich, Messenger-Betrug und Daten-Phishing

Rheine, Steinfurt (ots)

In Rheine und in Steinfurt haben Betrüger mit zwei Betrugsmaschen Geld erbeuten können. In Rheine wurde ein 85-jähriger Mann Ende vergangener Woche von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen, der behauptete, der Computer des Mannes sei von einem Virus befallen. Die Betrüger erlangten Zugriff auf den PC des Rheineners und erhielten auch wichtige Kontodaten. Das Telefonat dauerte weiter an. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte stutzig und beendete das Gespräch. Doch der oder die Täter hatten bereits zwei Beträge im vierstelligen Bereich vom Konto des 85-Jährigen abbuchen können. Später ließ das Opfer sein Konto von der Bank sperren.

In Borghorst erhielt ein 60-Jähriger eine betrügerische Nachricht auf seinem Handy. Der vermeintliche Sohn teilte mit, dass sein Mobiltelefon kaputt sei und er nun über eine neue Nummer schreibe. Es folgte ein Nachrichtenwechsel. Dann bat der "Sohn" um einen vierstelligen Eurobetrag per Echtzeitüberweisung. Der Geschädigte erledigte dies. Nach einer weiteren Nachricht wurde er skeptisch und kontaktierte den echten Sohn.

Die Polizei warnt erneut vor Betrugsmaschen wie Phishing und betrügerischen Handynachrichten. Immer wieder versuchen Betrüger, so an das Ersparte vornehmlich von älteren Menschen zu gelangen. Daher: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf! - Geben Sie am Telefon niemals Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Geben Sie niemals Bankdaten oder Passwörter weiter. - Rufen Sie im Zweifel ihre Angehörigen mit der ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt. - Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, die per Kurznachricht auf dem Handy gestellt werden. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

