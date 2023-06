Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Zwei Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ibbenbüren (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Zweiradfahrern ist es am Montag (05.06.2023) gegen 17.20 Uhr in Dörenthe gekommen.

Ein 87-jähriger Ibbenbürener war mit seinem Pedelec auf der Münsterstraße in Richtung Ibbenbüren unterwegs. Vor der Ampel an der Kreuzung Lehener Esch / Trüsseldiek stockte der Verkehr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Pedelecfahrer an einer Fahrzeugschlange vorbei und beabsichtigte dann, trotz roter Ampel, die Fahrbahn der Münsterstraße zu queren. Aus entgegengesetzter Richtung kam ein 50-jähriger Motorradfahrer, der in Fahrtrichtung Dörenthe fuhr. Er passierte die grüne Ampel und konnte eine Kollision der beiden Zweiräder nicht mehr verhindern. Beide Männer kamen zu Fall. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht, der Pedelecfahrer verletzt sich schwer. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell