LPI-GTH: Diebstahl- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Aus einem auf einem Parkplatz in der Schleusinger Straße in Manebach abgestellten LKW entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen rund 200 Liter Dieselkraftstoff. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 01. Dezember, 15.30 Uhr und heute Morgen, 07.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0316003/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

