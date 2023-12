Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug entwendet- Zeugensuche

Nesse Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen gestern, 23.00 Uhr und heute Morgen, 07.00 Uhr einen blauen Audi A4 von einem Grundstück in der Straße "Im Schlufter" in Neudietendorf. Der Wert des Beuteguts beträgt ungefähr 25.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0315989/2023) entgegen. (jd)

