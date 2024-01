Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Verkehrsunfall - Lkw blieb im Torbogen stecken

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen kam es in Mundelsheim gegen 00:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Der 52-jährige Lenker eines MAN-Sattelzugs befuhr die Hindenburgstraße aus Richtung Mundelsheim kommend in Richtung Großbottwarer Straße. Er missachtete die zulässige Durchfahrtshöhe von 2,90 Metern und kollidierte mit dem Torbogen. Der Lkw blieb im Torbogen stecken und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Mundelsheim befreit werden. Der stark beschädigte Torbogen musste abgesichert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Mundelsheim und das Polizeipräsidium Ludwigsburg eingesetzt.

