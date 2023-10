Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Raub in Oldenburg++

Oldenburg (ots)

++Raub in Oldenburg++ Raub in Oldenburg Am Morgen des 07.10.2023, etwa zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr, befindet sich das 29jährige weibliche Opfer fußläufig entlang der Straße Rauhehorst in Oldenburg. Sie wird zunächst aus einer Gruppe von drei Männern von einem dieser angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Im Laufe des Gesprächs bemerkt sie, dass ihre Umhängetasche geöffnet ist und ihre Geldbörse und eine Packung Zigaretten fehlen. Im weiteren Verlauf hat die männliche Person ihre Goldkette vom Hals, als auch ihr Handy aus der Hand gerissen. Im Anschluss ist der Mann mit einem Fahrrad über den unbefestigten Weg Richtung Hilde-Domin-Straße geflüchtet. Die anderen beiden Männer sind mit Fahrrädern in eine andere Richtung gefahren. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden (1298903).

