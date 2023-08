Polizei Hamburg

POL-HH: 230810-2. Roadpol "Speed" in Hamburg - Bilanz des gestrigen Kontrolltages

Hamburg (ots)

Zeit: 10.08.2023, 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet und Bundesautobahnen

Unter Führung der Verkehrsdirektion 1 (VD 1) beteiligte sich die Polizei Hamburg an dem europaweiten Aktionstag "Roadpol - Speed" und kontrollierte dabei 410 Fahrzeuge und 419 Personen. Insgesamt leiteten die Beamten über 2.500 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Aggressive Fahrweise und nicht angepasste Geschwindigkeit sind weiterhin eine Hauptursache für Verkehrsunfälle. Aus diesem Grund führten über den Tag verteilt fast 130 Einsatzkräfte aller Verkehrsdirektionen und der Hamburger Polizeikommissariate sowohl stationäre als auch mobile Verkehrskontrollen durch.

Unter anderem wurden folgende Verstöße festgestellt:

- 278 x Geschwindigkeitsverstoß im Bußgeldbereich - 2.187 x Geschwindigkeitsverstoß im Verwarngeldbereich - 4 x ordnungswidriges Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - 15 x verbotswidrige Handynutzung - 16 x Missachtung der Anschnallpflicht

Die Beamten leiteten darüber hinaus sieben Strafverfahren ein, darunter fünf wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

In 17 Fällen wurden an die Autofahrer Mängelmeldungen ausgehändigt, zum Beispiel wegen nicht mitgeführter Dokumente oder technischer Mängel am Fahrzeug.

Die Einsatzkräfte der VD 6 führten auf einem Verkehrsübungsplatz insgesamt 53 Präventionsgespräche mit angehenden Fahrschulabsolventen und verteilten wissenswertes Informationsmaterial für die bevorstehende Teilnahme am Straßenverkehr.

Des Weiteren kam es zu nachfolgenden besonderen Vorkommnissen:

Ein türkischer Fahrzeugführer wurde auf der Wilhelmsburger Reichstraße mit 154 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, 2 Monate Fahrverbot und 2 Punkte im Fahreignungsregister.

Ein 27-jähriger Deutscher führte den Pkw eines Carsharing-Anbieters, ohne je die erforderliche Fahrerlaubnis besessen zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ein 49-jähriger polnischer Pkw-Fahrer wurde kontrolliert und im weiteren Verlauf verhaftet. Gegen ihn lag ein Haftbefehl aufgrund eines Vergehens gem. § 315d StGB (verbotene Kraftfahrzeugrennen) des Amtsgerichts Hamburg-Altona vor. Sein Führerschein wurde ebenfalls aufgrund eines bereits vorliegenden Gerichtsbeschlusses beschlagnahmt.

Die Polizei Hamburg wird auch zukünftig solche Schwerpunkteinsätze durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen.

