POL-OL: +++ Pkw-Diebstahl im Gewerbegebiet Tweelbäke: Zeugen gesucht +++

Oldenburg (ots) - Zu einer schweren Brandstiftung an einer Gaststätte kam es gestern in den frühen Morgenstunden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und einen Tatverdächtigen ermittelt. Am gestrigen Donnerstag, gegen 02:40 Uhr, wurden Beamte der Oldenburger Polizei zu einer Gaststätte in der Oldenburger Innenstadt gerufen. Ein 31-jähriger Mann wolle an einer privaten Feier in der Gaststätte teilnehmen und ...

