POL-OL: +++ schwere Brandstiftung an Gaststätte +++

Oldenburg (ots)

Zu einer schweren Brandstiftung an einer Gaststätte kam es gestern in den frühen Morgenstunden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und einen Tatverdächtigen ermittelt.

Am gestrigen Donnerstag, gegen 02:40 Uhr, wurden Beamte der Oldenburger Polizei zu einer Gaststätte in der Oldenburger Innenstadt gerufen. Ein 31-jähriger Mann wolle an einer privaten Feier in der Gaststätte teilnehmen und würde die anderen Gäste belästigen. Durch die Beamten konnte der 31-Jährige angetroffen und der Örtlichkeit verwiesen werden, diesem kam der Mann nach und fuhr mit einem Taxi davon. Noch in derselben Nacht, gegen 04:05 Uhr, wurde die Polizei erneut zu der Gaststätte gerufen. Den Angaben der noch anwesenden Gäste zufolge sei der 31-Jährige zu der Lokalität zurückgekehrt und habe ein Feuer vor der Eingangstür entzündet. Der Mann konnte hierauf noch in der Gaststätte angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die umfangreichen Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen den Tatverdächtigen. Demnach fuhr der Mann, nach der Wegweisung aus der Gaststätte, mit dem Taxi zu einer nahegelegenen Tankstelle. Dort füllte der 31-Jährige eine Flasche mit Benzin und kehrte zu der Lokalität zurück. Noch während sich acht Gäste in den Räumlichkeiten befanden entleerte der Tatverdächtige das Benzin vor der Eingangstür und entzündete dieses. Nur durch das schnelle Eingreifen der Gäste konnte der Brand mit einem Feuerlöscher gelöscht werden, hierdurch konnte vermutlich schlimmeres verhindert werden. Durch das Feuer wurde der Eingangsbereich leicht beschädigt, die anwesenden Gäste blieben unverletzt.

Wegen einer leichten Kopfverletzung, die sich der Tatverdächtige vermutlich durch einen Sturz zuzog, musste der 31-Jährige in einem Oldenburger Krankenhaus behandelt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde diesem anschließend eine Blutprobe, auf Grund einer möglichen Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen, entnommen. Nach der medizinischen Versorgung wurde der 31-Jährige in das polizeiliche Gewahrsam gebracht, wo er bis in die Mittagsstunden verblieb. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen einer schweren Brandstiftung ein.

