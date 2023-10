Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Raub auf Gaststätte +++

Oldenburg (ots)

Gestern Abend kam es zu einem Raub auf eine Gaststätte, die beiden Täter konnten mit einer kleinen Beute unerkannt entkommen.

Am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, ging die Meldung über einen Raub in einer Gaststätte in der Rosenstraße ein. Wie die Anruferin der Polizei mitteilte, habe sie den Abend als Bedienung in der Lokalität gearbeitet.

Unmittelbar vor ihrem Anruf bei der Polizei seien zwei mit einer Sturmhaube maskierte Täter in die Gaststätte gekommen. Einer der beiden Maskierten habe einen Schlagstock in der Hand gehalten und die Frau hiermit bedroht. Der zweite Täter habe in die Kasse des Lokals gegriffen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Anschließend seien beide Männer in Richtung Bahnhofstraße zu Fuß geflüchtet.

Durch die Anruferin können die beiden Täter als männlich mit einem scheinbaren Alter von ca. 20 Jahre beschrieben werden. Beide seien ca. 175-180cm groß und hätten dunkle Bekleidung sowie eine Sturmhaube getragen.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten diese bisher nicht angetroffen werden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen der Tat, diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden. (1292717)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell