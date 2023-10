Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall auf BAB 29; Anschlussstelle Varel-Obenstrohe kurzfristig gesperrt ++ zwei leicht verletzte Personen ++

Oldenburg (ots)

++ Am 05.10.2023, um 14.29 Uhr, wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsunfall auf der BAB 29, Fahrtrichtung Wilhelmshaven, in Höhe der Anschlussstelle Varel-Obenstrohe, gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich ein Verkehrswarnanhänger von einem Pkw und blieb auf dem Hauptfahrstreifen stehen. Die darauf zukommende 59 Jahre alte Wohnmobilfahrerin aus Sande erkannte dies und verringerte ihre Geschwindigkeit fast bis zum Stillstand. Weiterhin schaltete sie bereits ihr Warnblinklicht ein. Eine dahinter fahrende 26 Jahre alte Oldenburgerin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw in das Heck des Wohnmobils. Durch den Zusammenstoß entstehen erhebliche Sachschäden an beiden Fahrzeugen, welche im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden müssen. Außerdem werden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Da aus dem Pkw Betriebsflüssigkeiten auf die Fahrbahn laufen und dieser nicht mehr fahrbereit ist, müssen der Hauptfahrstreifen der A 29 in Richtung Wilhelmshaven, sowie die Anschlussstelle Varel-Obenstrohe für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Auf Grund dessen kommt es zu einer leichten Staubildung. Nach der Aufreinigung durch ein Spezialunternehmen konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35000 Euro geschätzt. ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell