Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen gesucht nach 2 Verkehrsunfallfluchten in Beckingen

Merzig (ots)

Am Samstag, 09.09.2023 kam es in den frühen Morgenstunden in der Waldstraße und im Einmündungsbereich Talstraße/Dillinger Straße (ehemals KARCHER) in Beckingen zu zwei Verkehrsunfällen mit erheblichen Sachschäden. Der Fahrzeugführer des schadenverursachenden Fahrzeuges entfernte sich in Kenntnis des Unfallgeschehens unerlaubt von den Unfallörtlichkeiten. An beiden Unfallstellen konnten Fahrzeugteile eines Pkw der Marke TOYOTA aufgefunden werden.

Wer kann Angaben zu dem geflüchteten Verursacher und dem TOYOTA, vermutlich Typ AYGO, Farbe rot, machen?

Sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeugführer und dem verursachenden Fahrzeug erbittet die Polizeiinspektion in Merzig, Tel.: 06861-7040.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell