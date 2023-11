Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Kreispolizeibehörde Olpe und Staatsanwaltschaft Siegen

Finnentrop-Heggen (ots)

Am Samstag, den 18.11.2023, gegen 02:43 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Kreises Olpe ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Finnentrop-Heggen gemeldet. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in der betroffenen Wohnung zu einem Brandgeschehen. In der Wohnung wurde der 63-Jährige Bewohner leblos aufgefunden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Olpe übernahm die weiteren Ermittlungen, diese dauern zurzeit noch an.

