Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw kollidieren auf Supermarkt-Parkplatz

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag (16. November) gegen 11:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Lennewiesen" ereignet. Dabei wollte eine 53-jährige Autofahrerin aus einer Parklücke rückwärts ausparken. Zeitgleich befand sich eine 33-jährige Pkw-Fahrerin auf der Parkplatzsuche. Die Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde der zwei Monate alte Säugling in dem Fahrzeug der 33-Jährigen verletzt. Die Mutter suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme einen Kinderarzt auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell