Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jährige bei Unfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Alleinunfall hat sich am Mittwoch (15. November) gegen 15:45 Uhr auf der L 563 ereignet. Dabei befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto die Landstraße in Richtung Kessenhammer. In einer Linkskurve kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr dann mit diesem gegen eine Leitplanke, sodass der Pkw aufgebockt wurde und schließlich auf dem Leitplankenelement zum Stehen kam. Die Fahranfängerin wurde bei dem Unfall verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An der Leitplanke entstand Sachschaden im dreistelligen, an dem Auto im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell