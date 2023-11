Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Büro

Wenden (ots)

In ein Büro in der Schubertstraße sind in der Zeit von Montag (13. November, 20:30 Uhr) bis Dienstag (14. November, 08:00 Uhr) unbekannte Täter eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen sie über ein Fenster in das Gebäude ein und verschafften sich so Zugang zu den Büroräumen. Die Täter stahlen einen Tresor, in dem sich verschiedene Wert- und Vermögensgegenstände befanden. Es entstand ein Vermögens- und Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell