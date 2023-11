Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kleintransporter aufgebrochen

Attendorn (ots)

In der Nacht von Sonntag (12. November, 20:30 Uhr) auf Montag (13. November, 07:15 Uhr) haben Unbekannte einen im Biggeweg geparkten Kleintransporter aufgebrochen. Der Geschädigte parkte den Ford Transit auf dem Wanderparkplatz in der Nähe der Justizvollzugsanstalt. Als er am nächsten Tag dorthin zurückkehrte, stellte er den Aufbruch fest. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde ein Koffer mit Werkzeugen entwendet. Zudem entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell