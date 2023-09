Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Atemwegsreizung bei Schülern und Lehrkräften an Grundschule

Bottrop (ots)

Gegen 09.15 Uhr am heutigen Montag (11.09.2023) ist der Leitstelle der Feuerwehr über den Notruf 112 durch den Schulleiter einer Grundschule gemeldet worden, dass mehrere Schülerinnen und Schüler über Reizhusten klagen. Es konnte durch Lehrkräfte der Schule herausgefunden werden, dass die betroffenen Schüler in einem Toilettenraum im Erdgeschoss waren. Offensichtlich sind die Reizgase auch in die zwei darüber liegenden Klassenräume gezogen. Durch die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop wurde der Hilfeleistungszug und mehrere Rettungsmittel zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet. Der eine Einsatzabschnitt wurde mit den Stoffermittlungen beauftrag, der andere mit der Sichtung und Betreuung der Patientinnen und Patienten an der Einsatzstelle. Der Einsatzleiter nahm für die Stoffermittlung Kontakt zu einer Analyseinheit der Feuerwehr in Dortmund auf. Warum es zu den Atemwegsreizungen kam, konnte nicht abschließend von der Feuerwehr herausgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wurden insgesamt 22 Personen durch die Notärztin gesichtet. Keine Person musste zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Alle Schülerinnen und Schüler verblieben an der Einsatzstelle. Die Berufsfeuerwehr Bottrop war mit 21 Kräften an der Einsatzstelle. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde durch die Feuer- und Rettungswache II sichergestellt.(Di/S)

