Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Einsatzbilanz Schützen- und Brezelfest von Rettungsdienst und Feuerwehr Bottrop

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Bottrop-Kirchhellen; Das diesjährige Schützen- und Brezelfest hat die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes stark gefordert. Zwischen Samstag, dem 3.9. und den frühen Morgenstunden des 6.9. waren durch die Sanitätsdienst und Feuerwehr 44 Einsätze im Umfeld der Festivitäten erforderlich. Der Großteil der Einsätze wurde durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) geleistet. An allen Tagen war das DRK mit zahlreichen Einsatzkräften und meheren Einsatzfahrzeugen nahezu rund um die Uhr vor Ort und im Einsatz. Neben den oben genannten 43 Rettungseinsätzen und Krankentransporten leisteten die DRK Kräfte in zahlreichen Fällen erste Hilfe vor Ort, so dass ein Transport in Krankenhäuser nicht erforderlich wurde. An 24 Einsätzen war der Rettungsdienst der Stadt Bottrop beteiligt, zu Spitzenzeiten mussten zusätzlich noch Rettungswagen aus Oberhausen und Gladbeck am Veranstaltungsgelände zur Hilfe eilen.

Am Rande des Festumzuges kam es noch zu einer etwas kuriosen Auslösung eines Rauchmelders. Vermutlich ausgelöst durch Rauchschwaden von Böllerkanonen, löste die Automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb aus. Die anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwache 2 in Kirchhellen konnten glücklicherweise schnell Entwarnung geben, und nahmen auf diese ungewöhnliche Weise auch kurz am Festumzug teil.

Die meisten Einsätze fielen erwartungsgemäß am Samstag in den Abendstunden und am Dienstagnachmittag an. Während am Dienstag das sonnige Wetter bei zahlreichen Besuchern mit Dehydrierungserscheinungen seinen Tribut forderte, bestimmten am Samstag überwiegend alkoholbedingte Einsätze das Geschehen.

In den Morgenstunden des 4.9. kam es dabei auch zu einem tätlichen Angriff auf eine Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr, über welchen wir in einer separaten Pressemitteilung berichteten.

Die Feuerwehr Bottrop war zusätzlich zum Sanitätsdienst des DRK mit einigen Einsatzkräften der Feuerwache 1 zur Koordinierung und Reserve für größere Einsätze in Kirchhellen vor Ort. Aus diesem Grund waren auf der Feuerwache 1 in der Innenstadt noch sechs Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt mit einem Löschfahrzeug in Bereitschaft (Ln).

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell