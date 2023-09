Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

(Sh)Gegen 01:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand auf der Rheinbabenstr. gerufen. Aus ungeklärter Ursache kam es im Treppenraum auf der zweiten Etage zu einem Brand. Zu dem Zeitpunkt hielten sich in der Wohnung des 2. Obergeschosses 5 Personen auf, denen der Rettungsweg über den Treppenraum versperrt war. Diese haben sich beim Eintreffen der Feuerwehr am Fenster bemerkbar gemacht. Die Bewohner der unteren beiden Wohnungen waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Über die Kraftfahrdrehleiter wurde unmittelbar eine Menschenrettung eingeleitet, hierüber wurden 3 Erwachsene Personen und zwei Kleinkinder gerettet und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Der Notarzt hat alle betroffenen Personen medizinisch untersucht. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst zum Marienhospital transportiert. Aus der Erdgeschosswohnung wurde eine Katze gerettet und der Nachbarin übergeben. An der Einsatzstelle wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr durch die Ortswehren Eigen und Boy unterstützt. Von der Ortswehr Kirchhellen wurde eine zweite Kraftfahrdrehleiter zur Einsatzstelle alarmiert. Für die Zeit der Löschmaßnahmen hat die Ortswehr Altstadt den Grundschutz für das Stadtgebiet sichergestellt.

