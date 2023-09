Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Zwangsvollstreckung: Fluggast fliegt mit 4455 Euro Bargeld weniger

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart zog am Donnerstagmorgen (07.09.2023) bei einem 31-jährigen Passagier auf dem Weg nach Istanbul Bargeld in Höhe von 4455 Euro ein.

Die Beamten stießen bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle auf den Vollstreckungsauftrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn zur Vermögensabschöpfung. Der Fluggast schuldete dem Land Baden-Württemberg wegen Geldwäsche und Verschleierung von unrechtmäßig erlangten Vermögenswerte 9170 Euro. Entgegen seiner Äußerung nur 600 Euro Bargeld mit sich zu führen, stießen die Beamten bei der Nachschau des mitgeführten Reisegepäcks auf einen Umschlag mit 4655 Euro Bargeld. Der Polizeipflichtige behauptete, dass es sich nicht um sein Geld handelte, er es nur übergeben sollte. Von wem, an wen und aus welchen Quellen das Geld stammte, konnte der 31-Jährige nicht belegen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn zog die Bundespolizei Bargeld in Höhe von 4455 Euro ein, welches zur Rückzahlung der Taterträge an die Landesoberkasse Baden-Württemberg zugeführt wurde.

Die Ausreise wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gestattet.

