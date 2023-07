Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizeibär Toni im Terminal unterwegs

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Damit sich die Passagiere bestmöglich auf ihre Sommerurlaubsreise vorbereiten können, ist die Bundespolizei mit dem Bundespolizeibär Toni am Donnerstag, den 27. Juli 2023 in der Zeit von 5 bis 10 Uhr am Flughafen Stuttgart persönlich für Fragen vor Ort.

An einem Informationsstand in der Abflugebene Terminal 3, neben dem Check-in - Schalter 309, klärt die Bundespolizei unter anderem darüber auf, was ins Handgepäck darf und welche Vorkehrungen Passagiere treffen können, um die Wartezeiten zu minimieren und die verschiedenen Abläufe durch unterstützende Vorbereitung zu optimieren. Reisenden, die das persönliche Angebot der Bundespolizei nicht wahrnehmen können, wird empfohlen, sich über die Website der Bundespolizei www.bundespolizei.de über die geltenden Bestimmungen zu informieren.

Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind zu der Informationsveranstaltung herzlich eingeladen. Toni stellt sich für Erinnerungsfotos gerne zur Verfügung.

