Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Einreisekontrolle: Gesuchter mutmaßlicher Mehrfach - Gewalttäter in U-Haft

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart nahm am Samstagabend (15.07.2023) einen 38-jährigen Passagier aus Bodrum fest. Er wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl u.a. wegen Raubes sowie mehreren Fällen (der gefährlichen) Körperverletzung gesucht.

Die Beamten nahmen den türkischen Staatsangehörigen bei der Einreisekontrolle des Fliegers aus der Türkei fest und verbrachten ihn zu den Diensträumen. Dem Haftbefehl liegt eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit 16 strafbaren Handlungen zugrunde, die dem Mann im Zeitraum von September 2019 bis Juli 2022 vorgeworfen werden. Dabei richteten sich die mutmaßlichen Gewalttaten u.a. mehrfach gegen seine Lebensgefährtin. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Pflichtverteidiger vergeblich kontaktiert.

Der Verhaftete verblieb bis zur Haftrichtervorführung beim Amtsgericht Nürtingen am Folgetag im Gewahrsam der Bundespolizei. Der Richter setzte den Untersuchungshaftbefehl aufgrund der bestehenden Fluchtgefahr in Vollzug. Der Angeklagte hatte sich bereits in der Vergangenheit dem Verfahren entzogen, indem er in die Türkei reiste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell