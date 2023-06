Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 43-jähriger Mann im psychischen Ausnahmezustand bedroht Nachbarn und Polizisten

Schwerin (ots)

Am 10.06.2023, gegen 16:30 Uhr, meldete sich eine Hinweisgeberin per Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass ihr Nachbar in einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße in 19059 Schwerin seit mehreren Stunden im Haus herumschreit und die Bewohner bedroht. Als die eingesetzten Kräfte des Polizeihauptreviers Schwerin versuchten, mit dem Mann in Kontakt zu treten, drohte er auch diesen, sie mit einem Messer anzugreifen, sollten sie sich ihm weiter nähern. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 43 Jahre alten Deutschen, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aufgrund dessen wurden Spezialeinsatzkräfte des LKA M-V hinzugezogen, die den Mann schließlich in seiner Wohnung überwältigen konnten. Dabei verletzte er sich leicht. Der 43-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen und in eine Schweriner Klinik verbracht. Nils Schneider Polizeioberkommissar PHR Schwerin und Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

