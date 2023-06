POL-PDKL: Zwei Pkw nach Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit

Kusel (ots) - Am Dienstag, 30. Mai gegen 12:00 Uhr, kam es Unterm Feist in Kusel zum Diebstahl eines Rollers. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Der Geschädigte war dabei den Roller in Stand zu setzten. Wer kann zum Verschwinden des Fahrzeugs sachdienliche Hinweise geben? Bitte an die Polizei Kusel unter 06381 - 919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de wenden. |pikus Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Kaiserslautern ...

