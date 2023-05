Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jungendlicher zündelt

Landstuhl (ots)

Im Stadtteil Atzel hat ein Jugendlicher am Dienstag, gegen 19:40 Uhr am Waldboden gezündelt, wobei dieser in Brand gerät. Glücklicherweise konnte die alarmierte Feuerwehr der Verbandsgemeinde Landstuhl die bis dahin noch kleine Brandstelle ablöschen, bevor es zu einem größeren Schaden kam. Zeugen konnten den mutmaßlichen Verursacher beobachten und beschreiben diesen folgendermaßen: ca. 12-14 Jahren, etwa 1,60 Meter groß und schlank, dunkelblondes oder braunes, gelocktes Haar. Bekleidet soll dieser mit einem weißen T-Shirt, Jeanshose und weißen Nike-Schuhen gewesen sein. Er trug zudem eine Brille. Hinweise zum Zündler erbittet die Polizei Landstuhl unter der Tel-Nr.: 06371-805 1850.|pilan-wi

