Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW in Kurve auf Leitplanke gelandet

Mühlbach am Glan (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:45 Uhr befuhr ein LKW die B 423 von Mühlbach am Glan in Fahrtrichtung Altenglan. In einer dortigen Linkskurve kippte der LKW aus bisher ungeklärter Ursache auf die rechte Seite und kam auf einer dortigen Leitplanke zum Liegen. Der Fahrer sowie Beifahrer wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Kusel gebracht. Zu den Verletzungen liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Die Sachschadenshöhe steht aktuell ebenfalls noch nicht fest. Die Strecke ist aufgrund der Bergung noch bis ca. 15:00 Uhr voll gesperrt. |pikus

