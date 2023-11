POL-OE: Einbrüche in Kleingartenanlage

Olpe (ots) - Ein Ladendiebstahl hat sich am Samstag (11. November) gegen 20:45 Uhr in einem Supermarkt in der Hugo-Ruegenberg-Straße ereignet. Dabei beobachteten Mitarbeiter, wie ein junger Mann Waren in eine Tasche einpackte und anschließend den Eingangsbereich passierte, ohne zu bezahlen. Angestellte sprachen den Mann auf den Diebstahl an, wobei dieser versuchte, zu flüchten. Er stieß dabei einen Mitarbeiter eines Securitydienstes an. Der Tatverdächtige konnte ...

