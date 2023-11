Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Mittwoch (15. November) gegen 11:10 Uhr auf der Straße "In der Sengenau" ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 64-Jähriger mit einem Kleintransporter die Straße aus dem Industriegebiet "Sengenau" kommend in Richtung Essinghausen. In Höhe des Kreuzungsbereichs "Industriestraße/ Essinghauser Weg" kollidierte er mit einem von rechts kommenden SUV. Die 46-jährige Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Unfallbeteiligten kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

