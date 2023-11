POL-OE: Vorsicht bei "Black-Friday-Schnäppchen"

Drolshagen (ots) - Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Mittwoch (15. November) gegen 11:10 Uhr auf der Straße "In der Sengenau" ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 64-Jähriger mit einem Kleintransporter die Straße aus dem Industriegebiet "Sengenau" kommend in Richtung Essinghausen. In Höhe des Kreuzungsbereichs "Industriestraße/ Essinghauser Weg" kollidierte er mit einem von rechts ...

