POL-OE: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Attendorn (ots) - In einen Jugendtreff in der Straße "Am Zollstock" sind in der Zeit von Montag (13. November, 20:30 Uhr) bis Dienstag (14. November, 09:00 Uhr) unbekannte Täter eingedrungen. Wie diese in das Gebäude gelangten, ist unklar und Teil der Ermittlungen. Im Inneren brachen die Täter eine Kasse sowie eine Schublade auf. Zudem stahlen sie eine Playstation. Der Wert der Beute sowie der entstandene Sachschaden liegen im hohen dreistelligen Eurobereich. Die ...

