Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB 48, AS Bendorf - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, Fahrerin schwer verletzt

BAB 48, Anschlussstelle Bendorf (ots)

Am 23.10.2023, gegen 05.00 Uhr, kam es auf der BAB 48, an der Anschlussstelle Bendorf, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand verließ die 64 Jahre alte Fahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit ihrem Pkw Citroen die BAB 48 an der AS Bendorf, aus Richtung Trier kommend, um auf die B42 in Richtung Vallendar aufzufahren. In einer Rechtskurve verlor diese dann auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Die 64 Jährige wurde schwer verletzt, in ihrem Pkw eingeklemmt, durch Feuerwehrkräfte geborgen und durch das DRK medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 15.000EUR. Die Anschlussstelle Bendorf ist im betroffenen Bereich aktuell voll gesperrt, da die Unfallaufnahmearbeiten andauern.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell